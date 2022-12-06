Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с находящимся с визитом в Баку заместителем премьер-министра Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, в ходе которого было обсуждено расширение сотрудничества между странами.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым мы затронули вопросы развития отношений между нашими странами, укрепления экономических связей, а также расширения сотрудничества", - пишет министр.