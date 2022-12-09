https://news.day.az/economy/1518008.html В Азербайджане создадут единую службу такси? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане создадут единую службу такси? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане не ведутся обсуждения о создании единой службы такси.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.
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