В Азербайджане создадут единую службу такси?

В Азербайджане не ведутся обсуждения о создании единой службы такси.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.