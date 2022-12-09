https://news.day.az/economy/1518021.html Укрепление обороноспособности всегда будет среди основных направлений расходов госбюджета - Али Асадов
Укрепление обороноспособности всегда будет среди основных направлений расходов госбюджета - Али Асадов
Укрепление обороноспособности всегда будет одним из основных направлений расходов государственного бюджета.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
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