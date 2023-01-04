Азербайджан и Турция продолжают работу по TANAP

Турция создала TANAP вместе с Азербайджаном. И азербайджанская сторона, и мы продолжаем свою работу.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Пропускная способность TANAP будет удвоена", - сказал Калын.

По его словам, самое главное, Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море.

"Этот резерв выведет Турцию на совсем другой уровень энергетического рынка", - добавил пресс-секретарь.