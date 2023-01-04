https://news.day.az/economy/1525359.html Азербайджан и Турция продолжают работу по TANAP - пресс-секретарь Эрдогана
Азербайджан и Турция продолжают работу по TANAP - пресс-секретарь Эрдогана
Турция создала TANAP вместе с Азербайджаном. И азербайджанская сторона, и мы продолжаем свою работу.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Пропускная способность TANAP будет удвоена", - сказал Калын.
По его словам, самое главное, Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море.
"Этот резерв выведет Турцию на совсем другой уровень энергетического рынка", - добавил пресс-секретарь.
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