Возможно ли получить кредит в снежную погоду, не выходя из дома? Все возможно с Yelo Bank!

Полный кредитный онлайн-продукт банка можно использовать в любую погоду, даже в мороз. Вы можете получить потребительский кредит до 50 000 манатов без поручителя, от 13% годовых и сроком до 48 месяцев, всего лишь подав онлайн-заявку через мобильное приложение Yelo. Благодаря автоматизированному сервису скоринга, заявка рассматривается всего за 2 минуты. Одобренные кредитные средства доставляются бесплатно по адресу вместе с пластиковой картой. Для клиентов, у которых уже есть карта Yelo, средства переводятся непосредственно на карту.

Все, что вам останется делать, - это, наслаждаясь своим теплым домашним уютом, наблюдать за снегопадом из окна.

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