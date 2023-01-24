В Милли Меджлисе предложено провести конференцию "Гейдар Алиев и экономика Азербайджана".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением депутат Зияд Самедзаде выступил на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что стратегия экономического развития, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым, принесла азербайджанскому народу большие успехи и продолжает приносить их и сегодня.

"Материалов по экономической политике Гейдара Алиева достаточно много. Этот год - "Год Гейдара Алиева", и я считаю, что есть необходимость в проведении такой конференции. Каждый из нас должен активно участвовать в работе этой конференции и высказывать свое мнение", - отметил Самедзаде.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год был объявлен "Годом Гейдара Алиева" в целях обеспечения празднования на государственном уровне 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.