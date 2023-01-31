https://news.day.az/economy/1533460.html Важная новость в связи с ипотечными кредитами
Важная новость в связи с ипотечными кредитами
1 февраля с 10:00 начнется прием заявок на получение простых ипотечных кредитов, 2 февраля с 10:00 - льготных ипотечных кредитов.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.
Согласно информации, были приняты дополнительные меры с целью дальнейшего упрощения использования системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" и обеспечения уровня удовлетворенности граждан.
Информацию об условиях предоставления ипотечных кредитов и перечне категорий лиц, которые могут воспользоваться льготными ипотечными кредитами, можно найти на сайте фонда (www.mcgf.gov.az/menu/46).
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