Возрос спрос на ряд квартир в Баку

В 2022 году на рынке жилья Азербайджана был зафиксирован самый высокий рост за последние четыре года.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сообщили в Центре экономического и социального развития.

Согласно мониторингу, проведенному Центром, в 2022 году на рынке жилья наблюдался более серьезный рост цен по сравнению с предыдущими годами. Повышение цен было зафиксировано как касательно жилых помещений, так и нежилой недвижимости. В 2022 году наблюдался рост спроса на нежилые помещения (офисы и объекты). В результате рост цен на нежилые помещения был больше, чем на жилые квартиры и дома.

В 2022 году особенно возрос спрос на квартиры стоимостью до 150 тысяч манатов, цены на них выросли на 8,3 процента. Квартиры, предлагаемые в ценовом диапазоне 150-250 тысяч манатов, выросли в цене на 7,1 процента. В прошлом году цены на более дорогие квартиры выросли на 3,4 процента. В целом с учетом удельного веса квартир в сделках, цены на квартиры в 2022 году выросли на 7,8 процента, а на нежилые помещения - на 8,4 процента.

Отметим, что согласно официальной статистике, среднегодовая инфляция в 2022 году составила 13,8%.