https://news.day.az/economy/1534468.html Свободные средства Фонда страхования от безработицы используют в качестве инвестиций
Свободные средства Фонда страхования от безработицы используют в качестве инвестиций
Свободные средства Фонда страхования от безработицы можно будет использовать в качестве инвестиций.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О страховании от безработицы".
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