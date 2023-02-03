Свободные средства Фонда страхования от безработицы используют в качестве инвестиций
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Свободные средства Фонда страхования от безработицы можно будет использовать в качестве инвестиций.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О страховании от безработицы".

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