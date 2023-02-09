Официальный курс маната к мировым валютам на 9 февраля
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9 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8247 маната, передает в четверг Day.Az ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната к мировым валютам по данным ЦБА в четверг:

Валюты    
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,8247
1 австралийский доллар AUD 1,1824
1 аргентинский песо ARS 0,009
1 белорусский рубль BYN 0,6735
1 бразильский реал BRL 0,3269
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0960
100 южнокорейских вон KRW 0,1345
1 чешская крона CZK 0,0768
100 чилийских песо CLP 0,2124
1 китайский юань CNY 0,2504
1 датская крона DKK 0,2453
1 грузинский лари GEL 0,6391
1 гонконгский доллар HKD 0,2166
1 индийская рупия INR 0,0206
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0553
100 индонезийских рупий IDR 0,0112
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,1609
1 швейцарский франк CHF 1,8488
1 израильский шекель ILS 0,4859
1 канадский доллар CAD 1,2656
1 кувейтский динар KWD 5,5613
1 казахский тенге KZT 0,0037
1 кыргызский сом KGS 0,0196
100 ливанских фунтов LBP 0,0113
1 малайзийский ринггит MYR 0,3946
1 мексиканский песо MXN 0,0898
1 молдавский лей MDL 0,0907
1 египетский фунт EGP 0,056
1 норвежская крона NOK 0,1653
100 узбекских сомов UZS 0,015
1 польский злотый PLN 0,3852
1 российский рубль RUB 0,0235
1 сингапурский доллар SGD 1,2823
1 саудовский риал SAR 0,4531
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2812
1 турецкая лира TRY 0,0903
1 тайваньский доллар TWD 0,0565
1 таджикский сомони TJS 0,1656
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,046
100 японских йен JPY 1,2939
1 новозеландский доллар NZD 1,0787