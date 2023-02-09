https://news.day.az/economy/1536404.html Официальный курс маната к мировым валютам на 9 февраля
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 февраля
9 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8247 маната, передает в четверг Day.Az ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната к мировым валютам по данным ЦБА в четверг:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,8247
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,1824
|1 аргентинский песо
|ARS
|0,009
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,6735
|1 бразильский реал
|BRL
|0,3269
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|1 южноафриканский ранд
|ZAR
|0,0960
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1345
|1 чешская крона
|CZK
|0,0768
|100 чилийских песо
|CLP
|0,2124
|1 китайский юань
|CNY
|0,2504
|1 датская крона
|DKK
|0,2453
|1 грузинский лари
|GEL
|0,6391
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2166
|1 индийская рупия
|INR
|0,0206
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,0553
|100 индонезийских рупий
|IDR
|0,0112
|100 иранских риалов
|IRR
|0,004
|1 шведская крона
|SEK
|0,1609
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,8488
|1 израильский шекель
|ILS
|0,4859
|1 канадский доллар
|CAD
|1,2656
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,5613
|1 казахский тенге
|KZT
|0,0037
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0196
|100 ливанских фунтов
|LBP
|0,0113
|1 малайзийский ринггит
|MYR
|0,3946
|1 мексиканский песо
|MXN
|0,0898
|1 молдавский лей
|MDL
|0,0907
|1 египетский фунт
|EGP
|0,056
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1653
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,015
|1 польский злотый
|PLN
|0,3852
|1 российский рубль
|RUB
|0,0235
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2823
|1 саудовский риал
|SAR
|0,4531
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2812
|1 турецкая лира
|TRY
|0,0903
|1 тайваньский доллар
|TWD
|0,0565
|1 таджикский сомони
|TJS
|0,1656
|1 новый туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,046
|100 японских йен
|JPY
|1,2939
|1 новозеландский доллар
|NZD
|1,0787
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