Официальный курс маната к мировым валютам на 9 февраля

9 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,8247 маната, передает в четверг Day.Az ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната к мировым валютам по данным ЦБА в четверг: