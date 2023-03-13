Сотрудничество Агентства по развитию МСБ и bp положительно скажется на росте уровня рентабельности в регионах.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов сегодня на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и bp о сотрудничестве в рамках мер по поддержке развития малого и среднего бизнеса.

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