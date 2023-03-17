В АБР рассказали о поддержке частного и финансового секторов Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Азиатский банк развития (АБР) продолжает поддерживать частный сектор Азербайджана посредством различных инициатив.

Об этом Trend сказала Кэндис МакДейган, страновой директор АБР в Азербайджане.

"В 2022 году, АБР в сотрудничестве с Министерством экономики запустил проект технической помощи с грантом в размере 1,2 миллиона долларов для поддержки правительственной программы государственно-частного партнерства (ГЧП) и расширения участия частного сектора в инфраструктурных проектах", - сказала она.

По ее словам, эта техническая поддержка укрепила потенциал заинтересованных государственных учреждений и помогла разработать различные законодательные акты.

В то же время, в финансовом секторе АБР продолжал поддерживать разработку Стратегии микрофинансирования и рамок расширения доступа к финансовым услугам в стране.

"Мы также сотрудничали с Центральным банком Азербайджана в целях улучшения принципов защиты прав потребителей. В прошлом году мы сотрудничали с Министерством финансов и Агентством по управлению государственным долгом в целях укрепления потенциала по управлению долгом и обновления среднесрочной и долгосрочной стратегии управления долгом. Мы предоставили политические рекомендации по усилению практики управления бюджетным долгом во время кризисов, чтобы улучшить социальные услуги, обязательное медицинское страхование и предоставление медицинских услуг", - пояснила МакДейган.

Кроме того, как отметила страновой директор АБР, банк оказал поддержку Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком в рассмотрении проектов новых законов о государственных закупках и предоставил рекомендации по дальнейшему совершенствованию.

На сегодняшний день АБР выделил Азербайджану 65 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,93 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 2 кредита и 1 суверенную гарантию на сумму 856,8 млн. долларов.