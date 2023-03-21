Во Вьетнаме запущен цифровой банк, аналогичный азербайджанскому
Во Вьетнаме запущен цифровой банк, аналогичный азербайджанскому Leobank.
Об этом сообщил Trend соучредитель британской Fintech Farm Николай Бескровный, передает Day.Az.
По его словам, цифровой банк Liobank во Вьетнаме запущен в партнерстве с банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB).
"Официальный запуск решения Liobank для пользователей во Вьетнаме стартовал второго марта. Основным банком этого решения выступает OCB", - сказал он.
Говоря об азербайджанском цифровом банке Leobank Бескровный сказал, что Fintech Farm рад, что Leobank так быстро стал одним из самых популярных банков в стране. Но, по его словам, это только начало, и Unibank вместе с FF еще не раз удивят своих клиентов новыми продуктами и фичами.
"Тем не менее, впереди еще много работы, и мы делаем все возможное, чтобы создать лучший пользовательский опыт", - добавил он.
Отметим, что британская компания Fintech Farm разрабатывает технологии для цифровых банков на развивающихся рынках.
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