В Азербайджане вырастет производство драгметаллов

Anglo Asian Mining (AAM) обновил прогноз роста производства драгоценных металлов на 2023 года.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе AAM, обновленный прогноз предусматривает рост производства с 63 процентов до 71.

"В нынешнем году мы ожидаем производство драгоценных металлов на уровне 50-54 тысяч унций в золотом эквиваленте. Кроме того, от 4,1 тысячи до 4,3 тысячи тонн меди и 30-32 тысячи унций золота. Нынешний год для нас является ключевым, поскольку мы с открытием новых рудников "Гилар" и "Зафар" переходим к значительному производству меди. Этот рост составит с 63 до 71 процента. Однако, мы ожидаем сокращения производства золота на 26-30 процентов. Это обусловлено тем, что наша компания уделяет все больше внимания меди, извлекая выгоду из глобальной повестки дня по декарбонизации", - сказали в AAM.

Как сообщалось ранее, мощность флотационной установки удвоится в 2023 году в результате инвестиций в размере трех миллионов долларов.

"Богатое медью месторождение в Гедабеке будет использоваться в качестве сырья для флотационной установки в течение 2023 года. С четвертого квартала 2023 года мы планируем начать перерабатывать на "Гилар" золото. Кроме того, в течение этого года на месторождениях Вежнали и Гоша будет переработано минимальное количество руды. Недавнее решение ускорить запуск "Гилар" потребовало перераспределения ресурсов с этих двух проектов", - добавили в компании.