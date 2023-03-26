Источник: Агентство международной информации Trend

Всю продукцию из Польши в Азербайджан можно перевозить по Транскаспийскому коридору.

Об этом сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, передает Day.Az.

Посол отметил, что Азербайджан заинтересован в импорте зерна, тогда как Польша производит его в больших масштабах.

Как отметил посол, экспорт зерна стал предметом недавних обсуждений между ведомствами двух стран.

Посол сказал, что польский товарооборот многообразен, он не сосредоточен на одной цепочке, и у Польши многообразный экспорт. Польша также предлагает экспортировать в Азербайджан мебель и оборудование для заводов.

Напомним, что в феврале 2023 года состоялась встреча между заместителем министра экономического развития и технологий Польши Гжегожем Пеховяком и министром транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашадом Набиевым, на которой стороны обсудили развитие ТМТМ, а также сотрудничество в области транспорта и ИКТ.

Отметим, что экспорт из Польши в Азербайджан в 2022 году составил 119.5 миллионов долларов, а экспорт из Азербайджана в Польшу - 21.45 миллионов долларов.