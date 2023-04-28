Состоялось заседание совместной межправкомиссии Азербайджана и Татарстана
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Состоялось 3-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Татарстана.

Об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Day.Az.

"На 3-м заседании совместной азербайджано-татарстанской межправительственной комиссии мы обменялись мнениями о диверсификации экономического сотрудничества, укреплении связей в сферах промышленности, торговли, туризма и цифровизации", - добавил министр.