Минфин Азербайджана о закрытии офиса МВФ в Баку

В минфине Азербайджана считают, что закрытие Международным валютным фондом (МВФ) местного офиса является логичным шагом и может рассматриваться как показатель перехода нашей страны в более высокую категорию с точки зрения финансовой устойчивости и повышения ее экономического рейтинга.

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