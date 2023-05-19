https://news.day.az/economy/1565945.html Минфин Азербайджана о закрытии офиса МВФ в Баку
Минфин Азербайджана о закрытии офиса МВФ в Баку
В минфине Азербайджана считают, что закрытие Международным валютным фондом (МВФ) местного офиса является логичным шагом и может рассматриваться как показатель перехода нашей страны в более высокую категорию с точки зрения финансовой устойчивости и повышения ее экономического рейтинга.
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