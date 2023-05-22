Министр экономики Литвы приглашает азербайджанские компании к сотрудничеству

Приглашаем азербайджанские компании воспользоваться различными инструментами, которые мы предлагаем инвесторам.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр экономики и инноваций Литовской Республики Аушрине Армонайте в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

"Мы привержены улучшению условий для инвесторов и нашей политике в области прямых иностранных инвестиций. Эти области включают в себя передовое производство, медико-биологическую отрасль, информационно-коммуникационные технологии и финансовые технологии", - сказала она.

Армонайте отметила, что Вильнюс является столицей номер один в ЕС, когда речь заходит о финтех-компаниях.

"Литва видит большой потенциал для расширения проектов сотрудничества с Азербайджаном и стремится активно делиться своими лучшими практиками, опытом и историями успеха. По всем этим причинам я уверена, что сегодняшнее мероприятие откроет новые возможности для сотрудничества во многих различных областях. Литва - открытая, прогрессивная и амбициозная страна, стремящаяся служить мостом между Западом и Востоком. И мы приглашаем вас продолжать развивать тесные деловые связи", - заключила министр.