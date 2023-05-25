Карабах получает полностью обновленные высоковольтные системы энергоснабжения

Высоковольтные системы энергоснабжения в Карабахе практически полностью построены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в четверг на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, работы по обеспечению освобожденных территорий электроэнергией продолжаются быстрыми темпами.

"Хочу также отметить, что в Карабахе применяются технологии "зеленой" энергии, аналогичные работы будут проведены и в Нахчыване. Также мы планируем применять эти технологии и в других районах страны", - сказал он.

Касаясь вопросов газификации, Солтанов сказал, что один из основных газопроводов будет построен именно в Шуше.

"В области теплоснабжения на освобожденных территориях будут применены центральные системы, которые мы также нацелены применять в будущем и в других районах страны. Централизованная система позволит нам эффективно управлять теплоснабжением региона. Отмечу, что на сегодня уже построены семь объектов теплоснабжения", - сказал он.