Азербайджан вносит изменения в строительный кодекс

В Азербайджане сокращается перечень объектов, строительство которых не требует разрешения.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим предложено изменение в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана.

Так, согласно изменению, из перечня этих объектов исключаются одноэтажные вспомогательные строения площадью 100 квадратных метров. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.