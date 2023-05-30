https://news.day.az/economy/1568893.html Азербайджан вносит изменения в строительный кодекс
Азербайджан вносит изменения в строительный кодекс
В Азербайджане сокращается перечень объектов, строительство которых не требует разрешения.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим предложено изменение в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана.
Так, согласно изменению, из перечня этих объектов исключаются одноэтажные вспомогательные строения площадью 100 квадратных метров. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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