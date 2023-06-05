https://news.day.az/economy/1570609.html Организация деятельности пунктов обмена валют будет реформирована
Организация деятельности пунктов обмена валют будет реформирована
В Азербайджане будет переформирована организация деятельности пунктов обмена валют.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что изменения в закон "О Центральном банке" предусматривают и этот вопрос.
Планируется создание не малых, а институциональных отделений по обмену валют, сказал Кязымов.
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