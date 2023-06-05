В Нахчыване планируется создание свободной экономической зоны

Предусматривается создание свободной экономической зоны в Нахчыванской АР.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, основным исполнительным органом по этому вопросу является министерство экономики, а другим исполнительным органом - Государственный таможенный комитет.

Первоначально планируется разработка проекта по созданию свободной экономической зоны, а затем - развитие экономики Нахчыванской АР с увеличением торговых и логистических возможностей.