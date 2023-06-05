https://news.day.az/economy/1570692.html В Нахчыване планируется создание свободной экономической зоны
В Нахчыване планируется создание свободной экономической зоны
Предусматривается создание свободной экономической зоны в Нахчыванской АР.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, основным исполнительным органом по этому вопросу является министерство экономики, а другим исполнительным органом - Государственный таможенный комитет.
Первоначально планируется разработка проекта по созданию свободной экономической зоны, а затем - развитие экономики Нахчыванской АР с увеличением торговых и логистических возможностей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре