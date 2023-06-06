В Азербайджане будет выделена помощь пострадавшим от землетрясения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Министр напомнил, что было выделено достаточно средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясений в Агсу, Шамахы, Исмаиллы, восстановления поврежденных домов.

"Представленные данные обновляются. Новые данные проверяются соответствующими государственными органами, в результате пострадавшим будет оказана помощь", - сказал Шарифов.