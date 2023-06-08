Инвестиции в ненефтяной сектор переживают бум

Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана в первом квартале выросли на 51,7 процента.

Об этом сказал в четверг заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе выставки местных компаний на тему "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за последние 20 лет экономика Азербайджана выросла в 4 раза, экспорт - на 15,6 процента. Стремительно растут занятость, заработные платы, социальные пособия и пенсии.

"Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 21,8 процента, вырос также и товарооборот, в частности азербайджанский экспорт", - сказал он.

Говоря об инвестиционной среде, Мамедов сказал, что данному росту способствует создание свободных экономических зон по всей стране, в том числе в Карабахе, Нахчыване.

"В Карабахе быстрыми темпами ведутся строительно-восстановительные работы, действуют соответствующие поощрения и льготы для предпринимателей. Считаем, что все эти и будущие работы позволят увеличить инвестиции в экономику нашей страны", - отметил он.