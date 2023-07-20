Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана в июне 2023 года

Ненефтяной экспорт Азербайджана в июне 2023 года вырос на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Day.Az.

По данным Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), в отчетный месяц стоимость экспортированной азербайджанской ненефтяной продукции превысила 307,5 миллиона долларов США.

Отметим, что ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-июне 2023 года вырос на 21,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 1,773 миллиарда долларов..

Напомним, что Азербайджан в 2022 году увеличил ненефтяной экспорт на 12,3 процента - до 3,047 миллиарда долларов.

Также, ранее сообщалось, что к 2025 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана планируется довести до пяти миллиардов долларов.