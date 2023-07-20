Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies Жан-Люком Гизиу.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого полугодия текущего года, в соответствии с поручением, данным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", были обсуждены работы, которые предстоит проделать в связи с реализацией проекта.

В рамках встречи было выражено удовлетворение запуском разработки "Абшерон", подчеркнута важность проекта с точки зрения повышения производственного потенциала страны.

Следует отметить, что разработка газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку, ведется в два этапа. В настоящее время на стадии начальной схемы добычи добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата.