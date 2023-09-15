https://news.day.az/economy/1598072.html Французская экономика не справляется с инфляционным давлением
Французская экономика не справляется с инфляционным давлением
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,1% в июле.
Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом экспертов, представленным Trading Economics.
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