5 причин почему технику покупать в официальной рознице выгоднее

Когда мы планируем приобрести новый ноутбук или смартфон, мы обычно оцениваем его технические характеристики, цену и надежность. Приобретение электроники зачастую дело затратное и часто пользователи обращаются к неофициальным партнерам или к частному продавцу с низкой ценой. Есть ли у "серого рынка" преимущества для покупателей? Правда ли что у официальных партнеров цены выше? Попытаемся разобраться в этом материале.

Безопасность

Первым и наиболее частым аргументом в пользу официальных каналов продаж - является возможность приобретения оригинального и качественного товара. При покупке техники на "сером рынке" она может оказаться подделкой, использованным или восстановленным товаром, который может иметь отклонения от заявленных характеристик, а то и вовсе оказаться опасным для использования. В магазинах, официально торгующих техникой от производителя, такая ситуация практически исключена. Для получения статуса "официального поставщика" розничные сети должны соответствовать строгим стандартам качества реализуемой продукции, а также высоким стандартам сервисного обслуживания клиентов. Получить такую аккредитацию далеко непросто, и, имея ее, торговые сети этим статусом дорожат. Поэтому вряд ли будут брать на себя риск продавать вам ввезенный "в серую" товар под видом оригинального. Покупая технику в магазинах авторизованных ритейл-сетей, вы можете быть уверены, что она имеет понятное происхождение и соответствует всем стандартам безопасности. На ней не будет предустановленных фишинговых программ, вирусов и т.п.

Как проверить оригинальность ноутбука Lenovo

- Каждое устройство имеет свой уникальный серийный номер, с помощью которого на официальном сайте компании-производителя (https://pcsupport.lenovo.com/us/en/warrantylookup#/) вы можете получить информацию о происхождении товара и для какой страны он предназначен на сайте или в авторизованном сервисном центре.

- Провести визуальный осмотр. Клавиатура устройств, официально поставляемых в Азербайджан, имеет английский алфавит и кириллицу.

- Еще один код в названии модели (так называемый part number) на ноутбуках, произведенных для Азербайджана и Центральноазиатского региона, может заканчиваться на RK, RU, KZ. Если part number вашего устройства содержит другие сочетания букв (UK, US и т.д.), перед вами устройство из "серой" поставки.

- Наличие фирменного ПО.