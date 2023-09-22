В Китае считают невозможным отказ от ископаемых источников энергии
Полный отказ от использования ископаемых видов топлива невозможен. Такое мнение выразил специальный посланник КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.
"Невозможно полностью отказаться от видов энергетики, основанных на ископаемых видах топлива", - приводит его слова агентство Reuters. Представитель КНР также отметил, что мир должен продолжать полагаться на ископаемое топливо для обеспечения экономического роста и глобальной энергетической безопасности, так как ключевые технологии в сфере возобновляемых источников энергии остаются недостаточно надежными, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает агентство, специальный посланник Китая приветствует инициативу американской стороны по созданию ежегодно пополняемого фонда в размере $100 млрд, который позволит развивающимся странам адаптироваться к изменению климата, отметив, однако, что этих средств будет недостаточно. Кроме того, Се Чжэньхуа осудил протекционистские меры в международной торговле, которые, по его словам, могут привести к увеличению стоимости солнечных панелей на 20-25% и задержать глобальный энергетический переход, а также призвал другие страны не использовать сотрудничество по вопросам новых источников энергии в качестве политического инструмента.
В июле спецпосланник президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри прибыл в Пекин, чтобы обсудить с китайской стороной вопросы сотрудничества в противодействии изменению климата. По итогам консультаций он сообщил, что Вашингтону и Пекину потребуется больше времени для достижения каких-либо конкретных договоренностей в сфере климата и что страны готовы продолжать дальнейшие переговоры по этому вопросу.
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