Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

18 сентября

1,7

25 сентября

1,7

19 сентября

1,7

26 сентября

1,7

20 сентября

1,7

27 сентября

1,7

21 сентября

1,7

28 сентября

1,7

22 сентября

1,7

29 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0117 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0148 маната и составил 1,7980 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

18 сентября

1,8142

25 сентября

1,8102

19 сентября

1,8157

26 сентября

1,8006

20 сентября

1,8155

27 сентября

1,7951

21 сентября

1,8079

28 сентября

1,7858

22 сентября

1,8109

29 сентября

1,7985

Средний курс за неделю

1,8128

Средний курс за неделю

1,7980

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

18 сентября

0,0175

25 сентября

0,0176

19 сентября

0,0176

26 сентября

0,0177

20 сентября

0,0176

27 сентября

0,0176

21 сентября

0,0176

28 сентября

0,0175

22 сентября

0,0177

29 сентября

0,0175

Средний курс за неделю

0,0176

Средний курс за неделю

0,0176

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0623 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

18 сентября

0,0630

25 сентября

0,0626

19 сентября

0,0629

26 сентября

0,0625

20 сентября

0,0629

27 сентября

0,0623

21 сентября

0,0629

28 сентября

0,0622

22 сентября

0,0627

29 сентября

0,0619

Средний курс за неделю

0,0629

Средний курс за неделю

0,0623