6 октября при партнерской поддержке банка АВВ стартовал Бакинский джаз-фестиваль. Живые джазовые выступления музыкантов из Германии, Турции, Норвегии и Австрии сопроводили открытие фестиваля. 7 октября выступят знаменитая фанк-группа "Jazzanova" и DJ Amir.

С 9 по 15 октября со специальными программами выступят музыканты из 15 стран, в том числе лауреаты премии "Грэмми", а также номинанты на эту награду: американский джазовый и рэп-исполнитель Тео Крокер, джазовый арфист Эдмар Кастанеда и Грегуар Маре. 14 октября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт бразильского вокалиста Марио Бакуна.

В рамках Бакинского джаз-фестиваля состоится традиционный международный конкурс "I AM JAZZMAN!". В программу также включены такие мероприятия как встречи с отдельными представителями искусств, выставки, дегустация вин.

Бакинский джаз-фестиваль проводится уже в восемнадцатый раз. В 2005 году эту традицию заложил известный исполнитель джаза, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Наряду с банком АВВ ряд государственных организаций и бизнес-структур оказали партнерскую поддержку Бакинскому джазовому фестивалю. Более подробную информацию о фестивале можно получить здесь.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.