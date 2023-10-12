ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал финансовые показатели по итогам третьего квартала 2023 года. Согласно отчетности, на 30 сентября 2023 года активы банка составили 231,238 млн манатов, что на 5,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года. Банк завершил отчетный период с чистой прибылью в 8,643 млн манатов.

"Кредитный портфель банка в отчетный период вырос на 18%. Объем розничного кредитования ускорился на 12%, бизнес-кредиты - на 22,5%, а рост ипотечного кредитования достигал 23%. Мы отмечаем высокую финансовую активность и прогнозируем, что она сохранится до конца года", - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Процентные доходы Банка в указанный период выросли на 8,3%, а чистая процентная прибыль - на 16,4%. Совокупный капитал банка на конец отчетного периода составил 82,272 млн манатов, увеличившись с начала года на 2,6%, и превышает минимальные требования Центрального банка Азербайджана более чем на 64%.

Информацию о продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.