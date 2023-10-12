ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал финансовые показатели по итогам третьего квартала 2023 года (R)
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал финансовые показатели по итогам третьего квартала 2023 года. Согласно отчетности, на 30 сентября 2023 года активы банка составили 231,238 млн манатов, что на 5,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года. Банк завершил отчетный период с чистой прибылью в 8,643 млн манатов.
"Кредитный портфель банка в отчетный период вырос на 18%. Объем розничного кредитования ускорился на 12%, бизнес-кредиты - на 22,5%, а рост ипотечного кредитования достигал 23%. Мы отмечаем высокую финансовую активность и прогнозируем, что она сохранится до конца года", - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.
Процентные доходы Банка в указанный период выросли на 8,3%, а чистая процентная прибыль - на 16,4%. Совокупный капитал банка на конец отчетного периода составил 82,272 млн манатов, увеличившись с начала года на 2,6%, и превышает минимальные требования Центрального банка Азербайджана более чем на 64%.
Информацию о продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.
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