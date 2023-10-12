ЦБА и ВБ обсудили Рамочную программу странового партнерства

Центробанк Азербайджана и Всемирный банк обсудили подготовку к Рамочной программе странового партнерства.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"Сегодня мы встретились с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани. В ходе встречи мы обсудили текущую деятельность ВБ в Азербайджане, разработку новой Рамочной программы странового партнерства (2024-2028 гг.) и финансирование новых инвестиционных проектов. Мы также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Центральным банком и ВБ и реализуемых проектах технической помощи.", - говорится в публикации.

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.