ТуранБанк, продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохраняет свои позиции на рынке по финансовым показателям за третье полугодие 2023 года.

На 1 октября 2023 года по сравнению с концом прошлого года общие активы ТуранБанк, увеличившись на 1,6 процента или 12,9 млн манатов, достигли 833,8 млн манатов. Выданные клиентам кредиты, увеличившись на 9,1%, или 50 млн манатов, достигли 598,6 млн манатов. Следуя поставленным стратегическим целям в отчетный период банк еще больше увеличил финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства. Таким образом, объем кредитов, выданных бизнес-клиентам банка, увеличившись на 10,4%, или 32,6 млн манатов, составил 346,5 млн манатов. Общий депозитный портфель по сравнению с концом прошлого года вырос на 1,7%, или на 7,3 млн манатов и составил 436,6 млн манатов, в том числе депозиты физических лиц выросли на 19,2%, или на 63 млн манатов, достигнув 390,9 млн манатов, что свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов банку.

В отчетный период банк успешно развивал партнерские отношения с международными финансовыми организациями с целью институционального развития и финансирования бизнес-субъектов. В этом направлении между банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) был подписан новый договор и успешно завершена первая фаза проекта по поддержке процесса подготовки кредитных продуктов в сельскохозяйственной сфере. ТуранБанк поддерживает непрерывное развитие ненефтяного сектора, сотрудничая с такими влиятельными финансовыми институтами, как Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Исламская Корпорация по развитию частного сектора (ICD), Микрофинансовый фонд EMF, Инвестиционный фонд Incofin и Микрофинансовый фонд IIV, Банк торговли и развития ECO TDB Фонд Sparkassenstiftung и др.

За отчетный период, в соответствии со стратегией развития сети обслуживания ТуранБанк открыл для индивидуальных и корпоративных клиентов свою 20-ю точку продаж - новое отделение Fəvvarələr. Следует отметить, что отделение Fəvvarələr к услугам клиентов все дни недели, до 00:00. Активно участвуя в социально-экономическом развитии страны, основной миссией ТуранБанк является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.

Действуя с 1992 года, ТуранБанк обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 20 точек продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно получить, перейдя по ссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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