Банк АВВ и его давний партнер Visa подвели итоги лотерейной кампании. В лотерее, организованной по случаю 100-летия Диснея, приняли участие владельцы премиальных карт Visa. До 20 сентября необходимо было совершить безналичную оплату на сумму 100 AZN (USD, EUR, GBP) картами АВВ Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite. Каждый выполнивший данные условия получал шанс на победу.

Лотерея состояла из одного розыгрыша. 10 октября в головном офисе Банка АВВ прошла прямая трансляция розыгрыша, за которой можно было наблюдать на официальной Facebook странице Банка. Победители были выбраны случайным образом с помощью специальной программы. Обладатель 1-го места получил поездку в Калифорнию, 2-го места - в Лапландию, 3-го - в Лондон. Призы были вручены победителям в головном офисе Банка ABB. Для того чтобы воспользоваться возможностями карт Банка АВВ, можете совершить онлайн заказ здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.