В Азербайджане будет снижена налоговая нагрузка на население и бизнес

В Азербайджане в следующем году будет снижена налоговая нагрузка на население и бизнес.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обзоре и проекте государственного бюджета на 2024 год, обнародованном Минфином.

Отмечается, что предусматривается повышение с 1 000 до 2 500 манатов освобожденной от подоходного налога части стоимости подарков и единовременного пособия на оплату обучения, а также освобождение от налога доходов, полученных за счет возврата НДС, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами.

В отношении субъектов предпринимательства предусматривается упрощение механизма налогообложения финансового лизинга и увеличение с 10% до 15% части прибыли налогоплательщика за отчетный год, перечисляемой в фонды, созданные для общественных и социальных целей предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Также предусматривается срочное освобождение от имущественного и земельного налога залогового имущества, которое кредитные организации принимают на баланс в обмен на непогашенные долги, предоставление налоговых поощрений по имущественному налогу субъектам туризма.