Банк АВВ, следуя целям устойчивого развития, продолжает оказывать поддержку проектам по защите окружающей среды в нашей стране. В рамках проекта TamEco, реализуемого банком совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики, а также международной платежной организацией Visa в поселке Мушфигабад посажены деревья. Первые 650 деревьев посажено сотрудниками банка АВВ. Всего в рамках проекта TamEco будет посажено 3 600 деревьев.

Заказав карту TamEco от банка АВВ, клиент дает возможность посадить дерево. В рамках кампании карта предоставляется бесплатно, поэтому пожертвование на посадку дерева от имени клиента будет внесено за счет банка. Таким образом, каждый клиент, заказавший карту TamEco от банка ABB, вырастит дерево в нашей стране.

Карта TamEco - это банковский продукт, созданный в рамках проекта Министерства экологии и природных ресурсов "Зеленое будущее". Одной из главных отличительных особенностей карты является то, что она на 98% состоит из переработанного пластика, собранного в мировом океане. Это первая подобная эко-карта на базе Visa не только в Азербайджане, но и в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Цель проекта - развитие экологической культуры в обществе, поддержка озеленения нашей страны и усиление чувства личной ответственности за окружающую среду.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.