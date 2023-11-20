После проектирования нового КПП в Агбанде начнутся строительные работы

После проектирования нового КПП в Агбанде (Зангезурский коридор) начнутся строительные работы.



Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

По его словам, государством ведутся работы по вводу в эксплуатацию и развитию Зангезурского коридора.

"Таможенная служба также участвует в процессе. Работы ведутся в Зангезурском коридоре и в этом направлении. Ведутся работы по развитию пунктов пропуска. Ведутся новые проектные работы, на следующих этапах будут проводиться строительные работы. Мы заняты проектированием нового КПП в Агбанде", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!