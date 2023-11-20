После проектирования нового КПП в Агбанде начнутся строительные работы - Шахин Багиров
После проектирования нового КПП в Агбанде (Зангезурский коридор) начнутся строительные работы.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
По его словам, государством ведутся работы по вводу в эксплуатацию и развитию Зангезурского коридора.
"Таможенная служба также участвует в процессе. Работы ведутся в Зангезурском коридоре и в этом направлении. Ведутся работы по развитию пунктов пропуска. Ведутся новые проектные работы, на следующих этапах будут проводиться строительные работы. Мы заняты проектированием нового КПП в Агбанде", - сказал он.
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