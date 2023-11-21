Это не "Чёрная пятница"! Ведь кредитная кампания Yelo Bank под всего лишь 9,9% не на один день и не на неделю, а будет продолжаться до конца года. Получить наличные кредиты до 50 000 AZN без залога возможно уже сейчас.

Для тех, кто планирует свои крупные покупки на неделю Чёрной пятницы или на конец года, это предложение станет настоящей находкой. Те, кто планирует путешествия, хочет обновить автомобиль илиотремонтировать свой дом, могут без проблем воспользоваться этой кампанией в течении следующих 40 дней. Максимальный срок кредита - 59 месяцев, комиссия - всего 0,5%.

Не теряя времени, вы можете подать заявку на кредит под 9,9% годовых прямо сейчас: bit.ly/onlnkrdt

Вас интересует онлайн-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank - Яркий Банкинг!