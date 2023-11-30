Альянс FinTech видит Азербайджан лидером в области инноваций в регионе

У Азербайджана есть потенциал стать лидером в области инноваций в регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель альянса FinTech Аластер Лукис в кулуарах проходящего в Баку Инновационного саммита "InMerge".

"Для меня абсолютно очевидно, что в Азербайджане есть все необходимые условия для создания успешной инновационной среды. Мы слышали от министров, от руководителей высшего звена, от новаторов, что все хотят работать вместе, чтобы сделать это возможным. Только когда люди работают сообща, у них есть шанс на успех", - подчеркнул он.

По его словам, важно, чтобы крупные банки, правительство и регулирующие органы понимали, что сотрудничество с финтех-компаниями может приносить большую пользу всему обществу.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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