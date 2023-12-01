Ожидаются результаты исследования по проекту транспортировки СПГ из Азербайджана в Румынию

Ожидаются результаты технико-экономического исследования по проекту транспортировки СПГ из Азербайджана в Румынию.

Как передает передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Румынии в Азербайджане Василь Соаре в ходе мероприятия, посвященного национальному празднику Румынии.

"В области развития и передачи возобновляемой энергии идет разработка проекта Black Sea Energy, который предусматривает поставки "зеленой" энергии Каспия из Азербайджана через Черное море в Констанцу в формате Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия. Также, с 1 апреля 2023 года, заключен первый контракт на поставку 1 миллиарда кубометров природного газа из Азербайджана в Румынию. Более того, мы ожидаем результатов технико-экономического обоснования проекта по транспортировке СПГ из Азербайджана в Румынию через Грузию и Черное море", - сказал посол.

По его словам, в 2022 и 2023 годах заключения Совместной межправительственной экономической комиссии в Баку и Бухаресте определили новые возможности и проекты сотрудничества между Румынией и Азербайджаном, наблюдалось увеличение товарооборота - примерно до 700 миллионов долларов.

Посол подчеркнул, что Румыния и Азербайджан вносят вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

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