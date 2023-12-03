SOCAR стремится достичь «чистого нуля» к 2050 году

3 декабря в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), организованной в Дубае, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) провела мероприятие на тему "Стратегия декарбонизации SOCAR и перспективы на будущее".

Как сообщили Day.Az в SOCAR, министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев выступил на мероприятии в качестве почетного гостя и подробно рассказал о работах и ​​реализуемых программах в направлении охраны окружающей среды и восстановления экологического баланса в Азербайджане.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф, поприветствовав участников мероприятия, рассказал об экологической деятельности SOCAR и целях, связанных с сокращением выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Президент SOCAR сообщил, что основными целями компании являются сокращение факельного сжигания в производственном процессе до нуля, снижение интенсивности выбросов и достижение целей "Ноль метана" и "Чистый ноль" к 2050 году. Ровшан Наджаф подчеркнул, что эти шаги предприняты в направлении превращения SOCAR в образцовую энергетическую компанию с точки зрения защиты окружающей среды, а также корпоративной социальной ответственности.

В ходе мероприятия была проведена подробная презентация работ в SOCAR по охране окружающей среды, реализованных проектов, намеченных целей и будущих шагов по их достижению, применения "зеленой" энергии в нефтегазовых операциях, стратегических целей в области декарбонизации и энергетического перехода.

В тот же день состоялось мероприятие по реализации концепции "Углеродной нейтральности" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

На мероприятии со вступительной речью выступили министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев и президент SOCAR Ровшан Наджаф.

В выступлениях была представлена ​​информация о масштабных проектах восстановления и реконструкции, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, было отмечено, что основными целями являются обеспечение углеродной нейтральности за счет применения "зеленой" энергетики, "зеленого" сельского хозяйства и экологически чистых технологий в этих областях.

Далее была представлена ​​презентация о потенциале "зеленой энергетики" Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, реализуемых в этом направлении проектах и ​​будущих целях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!