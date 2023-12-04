Часть кредитного портфеля "Naxçıvan Bank" передана "Kapital Bank"

Часть кредитного портфеля ОАО "Naxçıvan Bank" передана ОАО "Kapital Bank", сообщает в понедельник Trend.

Как сообщили Day.Az в "Kapital Bank", речь не идет о полном кредитном портфеле банка.

"На сегодняшний день только часть потребительских кредитов "Naxçıvan Bank" передана в "Kapital Bank", - сказали в банке.

Отметим, что согласно информации, клиентам "Naxçıvan Bank" были разосланы SMS-уведомления.

Напомним, что согласно финансовому отчету "Naxçıvan Bank" по итогам третьего квартала 2023 года, объем потребительских кредитов составил около 100 миллионов манатов.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, на 31 октября 2023 года кредитный портфель азербайджанских банков вырос на 15,35 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 22,459 миллиарда манатов.

В структуре кредитного портфеля банков доля бизнес-кредитов составила 54,52 процента (12,246 миллиарда манатов, рост за год на 12,22 процента), потребительских кредитов - 30,06 процента (6,751 миллиарда манатов, рост за год на 18351 процента), ипотечных кредитов - 15,42 процента (3,523 миллиарда манатов, рост за год на 20,99 процента).

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