Кредитная карта от Yelo Bank для укрепления вашего микробизнеса (R)
Yelo Bank, известный своими инновационными финансовыми решениями для предпринимателей, представляет специальную кредитную карту для микробизнеса. Эта карта создана, чтобы помочь предпринимателям в моментальном покрытии срочных расходов. Основные преимущества кредитной карты для микробизнеса:
- Кредитный лимит до 5000 AZN
- Отсутствие требований к гарантиям или залогам
- Проценты начисляются только на использованную сумму
- Предоставление возобновляемой кредитной линии и аннуитетных платежей
- Удобная и гибкая система подачи заявок
Yelo Bank ценит время своих клиентов и поэтому максимально упростил процесс подачи заявки. Теперь предприниматели могут легко оформить заявку на бизнес-кредитную карту через приложение Yelo, не посещая банковское отделение. Заявка обрабатывается оперативно, а карта доставляется по указанному адресу без дополнительной оплаты.
Заказать кредитную карту для микробизнеса можно, зарегистрировавшись в бизнес-разделе приложения Yelo или на сайте business.yelo.az. Для оформления заявки перейдите по ссылке: https://bit.ly/ymkredit
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