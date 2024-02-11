США готовятся расширить список запрещенного импорта из РФ

Запрет на импорт в США обогащенного урана из России может вступить в силу в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом газете The Financial Times сообщили представители американской атомной отрасли.

В декабре 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Мера была принята единогласно - при поддержке обеих партий.

Согласно законопроекту, допускается отмена запрета, если нет других жизнеспособных источников урана для поддержания работы ядерных реакторов в США. Для вступления законопроекта в силу его должны одобрить обе палаты Конгресса США, после чего документ направляется на подпись президенту страны.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, большая часть урана, используемого для питания американских электростанций, импортируется, и около 12% этого импорта в 2022 году пришлось на РФ.

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