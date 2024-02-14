https://news.day.az/economy/1637143.html Азербайджан в топе поставщиков битума в Грузию
Азербайджан в топе поставщиков битума в Грузию
Азербайджан в январе 2024 года вошел в "тройку" стран-ведущих поставщиков битума в Грузию, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.
"Грузия в январе 2024 года импортировала 4,7 тысячи тонн битума, что на 51 процент меньше января 2023 года. Из этого объема больше половины поставила Россия, свыше 46 процентов - Ирак, а остальной объем - Азербайджан", - сообщили в союзе.
Отметим, что битум в основном используется в строительном секторе.
Азербайджан традиционно входит в число ведущих поставщиков углеводородов и нефтепродуктов в Грузию.
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