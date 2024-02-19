С целью расширения международных связей делегация Фонда провела встречи с различными институтами гражданского общества Турции.

Делегация, в состав которой входят Президент Фонда "Красные сердца" Севда Хагвердиева и вице-президент Нихад Салманлы, провели встречи с председателем "Турецкого Фонда Образования" Бану Ташкын, координатором в "Ahbap Derneği" Гонджа Акпынар, координатором социальных служб "Nef Vakfı" Эрджумент Арабачи, председателем Фонда "Sabancı" Невгюль Билсель, менеджером по специальным проектам Фодна "Koç Vakfı" Сечил Кынай и менеджером по связям с общественностью Чигдем Топарлак.

Делегация Фонда имела возможность обменяться идеями и опытом с институтами гражданского общества в Турции как теоретически, так и практически. Представителям Фонда была предоставлена подробная информация о работе Гражданских общественных организаций в Турции, механизмах и различных кампаниях для привлечения пожертвований, и создании независимых финансовых ресурсов в ГОО.

Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.