Эксперты оценили динамику мировой газодобычи в 2024 году

Мировая добыча газа в 2024 году вырастет на 2,8%, до 4,162 триллиона кубометров, причем примерно треть добычи придется на Северную Америку, пятая часть - на страны СНГ, говорится в февральском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Согласно приложенной таблице, добыча газа в Северной Америке составит 1,305 триллиона кубометров (+2%), странах СНГ - 817 миллиардов (+4,2%), Ближнем Востоке - 723 миллиарда (+3,3%), Азиатско-Тихоокеанском регионе - 671 миллиард (+2,1%), в Африке - 264 миллиарда (+4,8%), Европе - 220 миллиардов (+2,8%), Латинской Америке и Карибском бассейне - 162 миллиарда (+0,6%).

Наибольший абсолютный прирост, как прогнозируется, придется на страны СНГ - 33 миллиарда кубометров, Северную Америку - 26 миллиардов, Ближний Восток - 23 миллиарда.

Уточняется, что добыча газа в 2023 году выросла на 0,8%, до 4,048 триллиона кубометров. Рост пришелся в основном на Северную Америку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, тогда как добыча в Европе и странах СНГ снизилась.

По оценкам, в США в прошедшем году рост составил 42 миллиарда кубометров по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет увеличения добычи попутного газа на месторождениях сланцевой нефти, говорится в докладе. На Ближнем Востоке добыча газа выросла примерно на 19 миллиардов кубометров, причем основной вклад в этот рост внесли Иран, Катар и Саудовская Аравия, также отметили в ФСЭГ.

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