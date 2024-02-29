В G7 готовят предложения по использованию замороженных активов России

В G7 изучают варианты возможного использования замороженных активов России и планируют представить предложения на саммите лидеров "большой семерки", который пройдет в Италии в июне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Изучением вариантов занимаются чиновники и юристы.

В то время как США и Великобритания выступают за использование российских блокированных активов, некоторые страны ЕС и Европейский центральный банк выражают обеспокоенность по поводу таких мер. Они опасаются возможных ответных мер России, нацеленных на европейские активы у нее, а также обеспокоены влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты, говорят источники агентства. Опасность такого шага заключается в том, что он может заставить и другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах из-за опасений, что однажды в их отношении захотят применить аналогичные меры.

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