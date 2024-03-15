Банк ABB присоединился к Глобальному договору ООН, подтверждая свою приверженность инициативам в области устойчивого развития.

Это соглашение способствует развитию социальной ответственности бизнеса и соблюдению принципов устойчивого развития. Членство в Глобальном договоре ООН означает, что Банк ABB будет руководствоваться десятью принципами этого договора, включая продвижение Целей устойчивого развития (ЦУР) и принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

В прошлом году Банк ABB представил Отчет об устойчивом развитии за 2022 год, который был подготовлен в соответствии с международными стандартами. Этот отчет демонстрирует деятельность Банка в области устойчивого развития и подтверждает его приверженность достижению целей устойчивого развития.

Выбросы углекислого газа, потребление бумаги, электроэнергии и топлива сократились

В 2023 году Банк АВВ продемонстрировал значительные успехи в сфере "зеленого" банкинга. Несмотря на увеличение числа клиентов и сотрудников, Банк сумел сократить объем выбросов углекислого газа в окружающую среду ("Scope 1 & 2") на 5% благодаря внутрибанковским инициативам. Таким образом, ABB удалось сократить объем выбросов углекислого газа на 16% на одного сотрудника в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, расход бумаги на одного клиента уменьшился на 28% по сравнению с предыдущим годом. Также отмечено снижение потребления электроэнергии и топлива на одного сотрудника на 10% и 16% соответственно.

Банк АВВ успешно продолжил внедрение экологических проектов. Благодаря сотрудничеству с Министерством экологии и природных ресурсов, а также с компанией Visa, была представлена TamEco - первая экологическая банковская карта в стране. В рамках этого проекта было посажено 36 000 деревьев.

В 2023 году Банк АВВ также активно внедрял технологические инновации, способствующие устойчивому банковскому делу. Внедрение карты TamDigi привело к снижению спроса на физические карты, а предложение цифровых кредитно-сберегательных продуктов создало базу для уменьшения использования физических документов. Более 100 000 карт было представлено без использования пластика и бумаги, а также было обработано более 200 000 кредитных и более 1000 депозитных заявок в цифровой форме, минимизируя использование бумаги.

Поддержка гендерного равенства в соответствии с целями ООН по устойчивому развитию

Банк АВВ активно продвигает гендерное равенство и поддерживает карьерное развитие женщин. В последние годы отмечается значительный прирост количества женщин-сотрудниц в Банке. В 2023 году число женщин-сотрудниц Банка АВВ выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом и составило 1437 человек. Также отмечается увеличение количества женщин на руководящих должностях на 33%, достигнувшее 108 человек.

Содействие устойчивому развитию путем участия в КСО-проектах

Банк ABB продолжает поддерживать проекты по развитию образования, спорта и культуры в нашей стране. В 2023 году ABB Tech Академия организовала "Неделю карьеры" для студентов и выпускников академии. В рамках партнерства Банка с различными высшими учебными заведениями в отдельных вузах также были организованы дни карьеры. На сегодняшний день 603 человека окончили более 30 программ ABB Tech Академии. В общей сложности 82% выпускников были трудоустроены в более чем 130 местных и иностранных компаний, из них 35% - в Банк АВВ.

Компания ABB также поддержала "Баскетбольную лигу TamGənc" среди студентов, Форум развития образования и выставку-ярмарку "Безграничные таланты", организованную агентством DOST совместно с Ассоциацией банков Азербайджана при БГУ для молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Банк также организовал летний математический лагерь для молодых людей, обладающих особыми способностями в области математики.

В будущей стратегии развития Банка ABB тема устойчивого развития рассматривается как одно из основных направлений деятельности. Банк также рассматривает перспективы участия в COP29 - всемирно престижном мероприятии по вопросам устойчивого развития и изменения климата, которое в этом году будет принимать Азербайджан.

В рамках своих будущих планов Банк ABB уже начал процесс аккредитации в Зеленом климатическом фонде, финансовом механизме Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). На основе сотрудничества с этим Фондом планируется финансировать инициативы местного бизнеса по устойчивому развитию.

Кроме того, Банк ABB продолжает свои исследования, чтобы предложить клиентам различные инновации во многих областях, связанных с "зеленым" банкингом и устойчивым финансированием, такие, как углеродные кредиты, устойчивые облигации и кредиты. Также планируется реализация проектов, направленных на внедрение различных новых цифровых и физических решений с целью экономии использования бумаги и других природных ресурсов.